Via libera definitivo del Campidoglio per lo stadio della Roma. Gualtieri: "Giornata storica"

Con 39 voti a favore e nessun contrario, l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per la nuova struttura in zona Pietralata dedicata ai tifosi romanisti. Fratelli d'Italia si astiene mentre il M5s non ha partecipato al voto

L'Assemblea capitolina ha approvato con trentanove voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore anche Lega, Forza Italia, Azione e Noi Moderati. Si sono invece astenuti i consiglieri di Fratelli d'Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Al momento delle votazioni, in aula erano presenti quarantasei consiglieri, incluso anche il sindaco Roberto Gualtieri. Dopo quello del 2023, è il secondo passaggio in Aula Giulio Cesare e che ratifica di fatto l'interesse pubblico sul progetto. Anche se la seduta è stata seguita dai tifosi principalmente onlie, anche in aula si è registrata la presenza di una decina di curiosi. Ad assistere alla discussione era presente anche una rappresentante della As Roma, insieme ad altri esponenti della politica romana.

Per Gualtieri "è una giornata storica non solo per gli amanti del calcio ma per Roma e per i romani. "Questa Assemblea - ha aggiunto il sindaco - sta per esprimersi a favore di un progetto decisivo per il futuro della città. Non vediamo l'ora che questo stadio sia realizzato. Questo progetto garantisce equilibrio infrastrutturale e sostenibilità ambientale. Non è una infrastruttura chiusa pensata solo per i giorni della partite ma un progetto ampio, fruibile per tutta la città. Finalmente stiamo per dare alla città un impianto moderno, integrato nel tessuto urbano, capace di generare riqualificazione e di regalare nuovi spazi verdi e nuove infrastrutture alla città. Lo stadio sarà magnifico - ha promesso il sindaco - e pronto ad animarsi con l'eccezionale passione dei tifosi romanisti e con gli Europei 2032". Si è unito ai festeggiamenti anche Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica del comune di Roma: "Con il voto di oggi stiamo scrivendo una pagina importante per lo sviluppo di Roma. E diciamo una cosa importante: cioè che a Roma i grandi investimenti si possono fare e anche in tempi brevi, perché ricordo che il progetto è stato depositato a fine dicembre". E poi conclude auspicandosi "che la prima pietra si possa mettere all'inizio del 2027".