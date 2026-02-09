Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo Flaminio

Il club biancoceleste ha depositato questa mattina in Campidoglio il piano economico finanziario per l'adeguamento e la riqualificazione dell'arena progettata da Pier Luigi Nervi. Il progetto vale 480 milioni di euro

Forse questa volta ci siamo. Questa mattina il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio, tramite pec, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare.

L'interesse del club biancoceleste per l'arena progettata da Pier Luigi Nervi è nota. E non da oggi. I documenti presentati oggi in Campidoglio però sono un deciso passo in avanti. Per la prima volta infatti la squadra di Claudio Lotito ha presentato il piano economico dinanziario per la realizzazione del nuovo Flaminio. Un progetto di riqualificazione e adeguamento che, secondo le prime informazioni, vale 480 milioni.