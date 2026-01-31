Il Foglio sportivo - CALCIO E FINANZA
Sinner riparte a modo suo: finale in Australia e nuovi partner
Nel solo 2025 Sinner ha incassato circa 17 milioni di euro in premi, più oltre 3 milioni dal profit-sharing Atp. La parte più pesante, però, arriva fuori dal campo: le stime sugli sponsor oscillano tra i 20 e i 40 milioni annui. Il contratto con Nike, decennale, vale da solo 150 milioni complessivi
Jannik Sinner si è femato contro Nolan Djokovic al quinto set della semifinale australiana. Quando sono riposati anche i monumenti tornano in vita e Nole è stato fenomenale e ora affronterà Alcaraz nella finale degli Australian Open. Jannik può sempre consolarsi con gli affari, ormai è molto più di un tennista, è sempre più una industria personale. Nei giorni scorsi ha infatti annunciato un nuovo accordo di partnership con il Gruppo Allianz. L’accordo pluriennale con il gruppo assicurativo – che diventa Global brand ambassador e sostiene anche la Jannik Sinner Foundation – si inserisce in un portafoglio sponsor già tra i più ricchi a livello mondiale nel tennis, con brand che vanno dalla moda al food, dal tech al lusso fino alle Banca (Banca Intesa lo segue da ben prima che diventasse quello che è oggi), oltre ovviamente allo sport.
I numeri aiutano a capire la scala. Nel solo 2025 Sinner ha incassato circa 17 milioni di euro in premi, più oltre 3 milioni dal profit-sharing Atp. La parte più pesante, però, arriva fuori dal campo: le stime sugli sponsor oscillano tra i 20 e i 40 milioni annui. Il contratto con Nike, decennale, vale da solo 150 milioni complessivi (quindi 15 milioni annui). Attorno ruotano altri dodici marchi, da Rolex a Gucci, fino a partner italiani e globali passando per Lavazza, La Roche-Posay, Rolex, Explora, Fastweb, De Cecco, Enervit, Pigna, Panini e ora appunto Allianz, per un portafoglio di 13 brand che si sono legati a lui. Non solo sponsor, perché poi c’è anche il lato degli investimenti. Dal 2022, a Montecarlo, Sinner ha costruito una piccola galassia societaria. Al centro c’è la Foxera Holding, veicolo che si occupa di partecipazioni e investimenti immobiliari e finanziari. E già dal nome è evidente la strategia, con il richiamo alla volpe (“fox” in inglese) che è anche il logo creato da Sinner per il suo brand. A cascata sono nate Foxera Re Monaco e Foxera Fin, mentre in Italia opera la Foxera, una immobiliare che ha già investito oltre 6,5 milioni di euro in uffici di pregio a Milano, finanziati in parte con capitali provenienti dal Principato e in parte a debito.
L’ultimo tassello, la Wooly Lemon, è forse il più rivelatore: una società nata a fine 2024 e dedicata alla gestione dei diritti d’immagine, del marketing, del merchandising e delle licenze, con ambizioni che vanno oltre la carriera agonistica. Sostanzialmente, una cabina di regia per gestire tutto quello che Sinner fa fuori dal campo. E che vale sempre di più, man mano che crescono i successi.
Verso un altro martedì o mercoledì di coppa
Bodø Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund. Chi sono le avversarie di Inter, Juve e Atalanta in Champions
Mou è il Djokovic del calcio, non muore neanche se lo ammazzano
Benedetto il sorteggio di Champions che ci ha evitato valanghe di retorica sulla sfida contro l’Inter di Chivu. Mi dispiace solo che dovrete sorbirvi la riproposizione degli articoli su quanto sia difficile il campo del Bodø/Glimt, sulla nevicata che fermò la Juve di Conte a Istanbul e sul Muro Giallo che vince le partite da solo
