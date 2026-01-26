Jonathan David sta prendendo le misure

Il talento non sempre si presenta pronto all’uso: a volte osserva, misura e aspetta il momento giusto per mostrarsi. Prendete per esempio l'attaccante della Juventus

C'è chi nasce pronto e chi invece ha bisogno di tempo per esserlo. Tempo per capire cosa ha attorno e come muoversi per trovare una dimensione in quello che lo circonda. Chi non nasce pronto non sempre riesce a comprenderlo, perché difetta, in un modo o nell'altro, dell'arte di arrangiarsi, che altro non è che la capacità di trovarsi in immediata sintonia con quel pezzo di mondo che ti osserva e quindi ti giudica. Chi non è nato pronto patisce gli sguardi, si arrovella per provare a trovare il modo di modificare i giudizi.

Jonathan David non è uno che è nato pronto, è manchevole del dono della capacità di calarsi immediatamente in una novità, della velocità di comprensione delle dinamiche di gruppo.

E sì che di Jonathan David hanno sempre elogiato l'intelligenza, il carattere disponibile e amichevole, la capacità di ascoltare e di mettersi a disposizione, uno che non ha mai fatto il divo, anzi. Il canadese è uno che fa subito buona impressione, uno che basta guardarlo allenarsi per capire che di talento ne ha tanto e che non lo usa soltanto per compiacere se stesso.

"La prima cosa che ho notato in lui non è stata la velocità e la forza fisica ma lo sguardo. Ha occhi vispi, intelligenti, animati da un'enorme passione e da un'innata generosità", disse di lui Christophe Galtier, l'allenatore che lo guidò dalla panchina per due anni al Lilla e che lo avanzò dalla trequarti al centro dell'attacco. "Allenandolo vedevo in lui un potenziale enorme. Di testa era pronto, fisicamente era strepitoso, tecnicamente pure. Mi dissi: questo fa subito disastri nelle difese avversarie". Non andò così.

Nei primi mesi in Francia il canadese combinò poco o nulla. Sembrava smarrito, incapace di segnare. E più giocava, più i tifosi si chiedevano: come può uno così, che ha velocità, tiro, dribbling, forza fisica, giocare così male? Nessuno aveva una buona risposta. La migliore risposta la diede Christophe Galtier a un giornalista del Voix du Nord: "C'è chi si abitua subito alle novità, chi non si abitua mai e chi sembra non abituarsi, ma invece sta solo prendendo le misure". E David sta prendendo le misure?, chiese il cronista. "Non l'ho ancora capito, ma lo spero".

Stava prendendo le misure. Al suo ritmo. Ed era ritmo lento, ma costante. E una volta prese, l'attaccante canadese dimostrò che valeva la pena aspettarlo.

Quello che era accaduto tra l'estate, l'autunno e l'inverno del 2020, si sta ripetendo ora. Con l'unica differenza che all'epoca Jonathan David aveva su di lui gli occhi di Lilla, questa volta quelli della Juventus. E gli ci sta volendo qualche settimana in più.

Non sarò nato pronto, ma quanto meno sono nato. E datemi un po' di tregua che appena finisco di capire come va il mondo vi faccio vedere io... diceva Gastone Moschin nel monologo "Scusate eh" che portò in scena a Roma a metà degli anni Settanta. Un monologo che Jonathan David sta interpretando in Serie A.

