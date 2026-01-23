il foglio sportivo - CALCIO e FINANZA
I ricavi del calcio mondiale aumentano, ma cresce il gap con le big europee
Real Madrid in testa a quota 1,2 miliardi di euro nella stagione 2024/25, mentre l’Inter sale all’11esimo posto, a un passo dalla top 10. I conti migliorano, ma a una velocità inferiore rispetto ai giganti d’Europa. I numeri dell'ultima edizione della Football Money League
I ricavi del calcio mondiale continuano a crescere, allargando soprattutto il gap tra le big e gli altri club. Lo certifica la 29esima edizione della Football Money League del Deloitte Sports Business Group: per la prima volta i venti club con i maggiori ricavi al mondo superano i 12 miliardi di euro di fatturato complessivo, in crescita dell’11 per cento rispetto alla stagione precedente. Un record che misura la forza economica del sistema più che i risultati sul campo.
In testa resta il Real Madrid, vicino a quota 1,2 miliardi di euro nella stagione 2024/25. Seguono Barcellona (975 milioni), Bayern Monaco (861), Paris Saint-Germain (837) e Liverpool (836). L’élite cresce più velocemente del resto del movimento, allargando un divario che è ormai strutturale.
La crescita delle nostre squadre non basta a chiudere il gap con le big europee, anzi. L’Inter sale all’11esimo posto, a un passo dalla top 10, con 537,5 milioni di euro di ricavi (+37 per cento), ma solo grazie a due eventi sportivi eccezionali come la finale di Champions (poi persa col Psg) e il Mondiale per club. Seguono il Milan (15esimo, 410,4 milioni, +3 per cento) e la Juventus (16esima, 401,7 milioni, +13 per cento grazie al ritorno in Champions). Più indietro la Roma, 27esima con 216,3 milioni. I conti migliorano, ma a una velocità inferiore rispetto ai giganti d’Europa: la distanza, più che sportiva, è ormai industriale.
La principale fonte di ricavi restano quelli commerciali: 5,3 miliardi di euro, il 43 per cento del totale. Sponsorizzazioni, merchandising e stadi sempre più multifunzionali spingono modelli di business che premiano chi ha marchi globali e infrastrutture moderne. I ricavi da stadio crescono del 16 per cento (2,4 miliardi), mentre i diritti televisivi salgono del 10.
