Cosa aspettarsi dalle quattro partite del Divisional Round dell'Nfl

Entrano in scena le teste di serie e le otto migliori squadre della lega: da Broncos-Bills a 49ers-Seahawks, passando per Texans-Patriots e Rams-Bears, il weekend dei quarti di finale promette scontri tattici, stelle sotto pressione e sfide decisive verso il Super Bowl

Le otto squadre più forti della Nfl inaugurano il weekend del Divisional Round, in pratica i quarti di finale (per dirla all’europea) che porteranno al Super Bowl LX.

Dopo le Wild Card della scorsa settimana entrano dunque in gioco le teste di serie numero uno della AFC e della NFC, cioè Denver Broncos e Seattle Seahawks.

La franchigia del Colorado se la vedrà sabato con i Buffalo Bills. Sulla carta lo scontro è fra l’attacco dei Bills e la difesa dei Broncos. In realtà, nonostante la presenza del quarterback Josh Allen, la offense di Buffalo sarà priva di elementi importanti e questo potrebbe rappresentare un problema contro la difesa di Denver, guidata dal coordinatore Vance Joseph. Una storia particolare la sua: ex capo allenatore proprio dei Broncos nel 2017 e 2018, in quella veste non gli andò bene. Tornato in Colorado nel 2023 nello staff dell’HC Sean Payton, Joseph ha costruito una delle migliori difese in circolazione.

Per Denver si tratterà di provare a contenere Allen, soprattutto sulle corse. Se il Qb di Buffalo sarà costretto a lanciare molto, la difesa di Joseph potrebbe avere vita facile. Di contro, se Allen riuscisse a muoversi allora potrebbero essere guai: se c’è una cosa che Denver ha sofferto quest’anno sono stati infatti i quarterback in grado di portare palla in prima persona.

L’altra sfida del sabato è quella che oppone San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Due settimane fa le due squadre si sono affrontate nella regular season. Ad avere la meglio fu Seattle (13-3). In quella occasione i Seahawks riuscirono a produrre 180 yard su corsa. Se Seattle sarà in grado di correre tanto anche questa volta, allora per la squadra della California le cose potrebbero mettersi male. Se, invece, Frisco riuscisse a contenere le corse avversarie, costringendo Seattle a lanciare, allora bisognerà vedere come risponderà il quarterback Sam Darnold, ben 20 palle perse quest’anno (14 intercetti e 6 fumble).

Sull’altro lato del campo, i Seahawks dovranno contenere l’attacco dei 49ers. Un primo modo per farlo sarà proprio quello di…eseguire tante corse, in modo da mantenere a lungo il controllo del pallone e limitare così il tempo a disposizione della offense di San Francisco.

Le sfide della domenica vedranno impegnati Houston Texans e New England Patriots da una parte, Los Angeles Rams e Chicago Bears dall’altra.

La prima partita può essere facilmente leggibile come il confronto fra il quarterback dei Patriots, Drake Maye e la forte difesa texana. In base ai dati forniti da ESPN, New England quest’anno ha registrato una media di 8.6 yard conquistate per lancio, la terza migliore della lega. La difesa dei Texans ne ha però concesse soltanto 4.8, il dato più basso nella NFL. Chi la spunterà?

Infine, LA contro Chicago. Caleb Williams è uno dei migliori quarterback in circolazione, ma la pass rush dei Rams è temibile. Detto questo e detto che la difesa dei Bears dovrà preoccuparsi dei lanci lunghi (20 o più yard) di Matt Stafford, Qb di Los Angeles, si dovrà tenere conto anche del fattore climatico: a Chicago al momento del kickoff la temperatura percepita dovrebbe essere sotto lo zero.