L'idea del Como: gratis in curva

Il Como punta a rendere gratuita la curva entro tre anni, ispirandosi ai modelli vincenti di Fortuna Düsseldorf e Paris FC. Il progetto prevede un equilibrio tra accesso popolare e sostenibilità economica, grazie a sponsor, vip lounge e offerte corporate

Allo stadio, in curva, gratis. È più di uno slogan: è la visione rivoluzionaria del Como, che nel giro di tre anni punta a offrire tagliandi gratuiti ai tifosi. Il presidente Mirwan Suwarso ha presentato nei giorni scorsi a La Provincia il piano che potrebbe cambiare il volto del Sinigaglia: “L’obiettivo in tre anni è consentire di accedere alla curva gratis”, ha dichiarato. Un progetto audace, che guarda a esempi europei come il Fortuna Düsseldorf in Germania e il Paris FC in Francia.

Il progetto tedesco “Fortuna für alle” (“Fortuna per tutti”), lanciato nel 2023 dal Fortuna Dusseldorf, ha offerto biglietti gratuiti per diverse partite nel corso delle ultime stagioni (nel 2025/26 saranno cinque). I numeri parlano chiaro: 350.000 richieste nella prima annata, 130.000 solo per una sfida contro il St. Pauli, e una media spettatori balzata da 29.420 nel 2022/23 a oltre 41.000 nel 2024/25. Non solo: i ricavi sono cresciuti, segno che più pubblico significa anche più consumo, più sponsor, più visibilità.

A Parigi, il Paris FC (di proprietà di Bernard Arnault, numero uno di LVMH) ha seguito una strada simile, introducendo la gratuità totale in Ligue 2, raddoppiando le presenze medie e creando un nuovo legame con la città. Ora, con la promozione in Ligue 1, manterrà il 10 per cento di biglietti gratuiti allo stadio.

Il Como prende ispirazione diretta da queste esperienze. Ma per arrivare alla gratuità, avverte Suwarso, serve prima costruire un modello economico autosostenibile: “Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale vip, presto potremo cominciare a far calare il livello dei biglietti più popolari. Per arrivarci dobbiamo lavorare nell’autosostentamento. Le sale vip e anche altre iniziative sono legate a questo progetto”, ha concluso.