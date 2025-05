Mls in diretta sui videogame

EA Sports, Mls e Apple Tv trasmetteranno quattro partite della Major League Soccer in diretta su EA Sports FC Mobile, integrando il calcio reale nel videogioco per un pubblico giovane e digitale. Il primo match sarà oggi, con altri incontri a maggio e settembre

Dal videogioco al calcio vero il passo è sempre più breve. E stavolta non per l’aspetto ludico, quanto per l’avvicinarsi al mondo del pallone reale. Electronic Arts, Mls e Apple Tv hanno infatti annunciato una novità che segna un passo avanti nell’integrazione tra sport e mondo digitale: a partire da questo mese, quattro partite della Major League Soccer saranno visibili in diretta sul videogioco Ea Sports Fc Mobile, ovverosia quello che una volta si chiamava Fifa. Una iniziativa che quindi permetterà ai giocatori di Fc Mobile di seguire eventi sportivi reali direttamente all’interno del videogioco, senza dover cambiare piattaforma.



La prima trasmissione sarà oggi all’1.30 italiana, con la rivincita della finale Mls Cup 2024 tra LA Galaxy e New York Red Bulls. Il secondo appuntamento, sempre in diretta su Fcm Tv, sarà il 17 maggio con Atlanta United contro Philadelphia Union, mentre le ultime due partite verranno trasmesse a settembre e saranno quindi annunciate nelle prossime settimane. Un modo non solo per ampliare il pubblico della Mls statunitense, ma anche per raggiungere un pubblico giovane e digitale, quello cioè che si muove tra sport, streaming e videogiochi in modo fluido. In sostanza, quelle che il mondo del calcio chiama “nuove generazioni”, sottolineando come spesso siano meno interessati al pallone. “Portando alcune partite dell’Mls Season Pass in diretta su Ea Sports Fc Mobile, stiamo raggiungendo un pubblico nuovo e nativo digitale in tutto il mondo e continuiamo ad ampliare il modo in cui costruiamo le relazioni con i fan”, ha dichiarato Camilo Durana, executive Vp della Major League Soccer.