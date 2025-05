L'Imoco Conegliano ha vinto la Champions League di volley femminile

All'Ülker Sports Arena di Istanbul le venete hanno battuto per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci. È la terza Champions della storia della squadra di Conegliano, la seconda consecutiva

A Conegliano e dintorni la vittoria della Serie A dell'Imoco Conegliano era stata vissuta come qualcosa di assolutamente normale. Certo qualche brindisi c'è stato, ma nulla di che. È dalla stagione 2017-2018 che l'Imoco vince senza interruzione il campionato di volley femminile. E lassù in Veneto, nella Sinistra Piave - anche se la squadra gioca al Palaverde, Destra Piave - ci si è quasi assuefatti agli scudetti. Portano gioia e allegria, sicuramente si festeggiano con le atlete e tra tifosi, ma non accendono più l'entusiasmo come un tempo.

A Conegliano e dintorni, si attendeva altro. Si attendeva domenica 4 maggio, la finale di Cev Champions League, il trofeo più importante d'Europa. L'unico che ogni tanto negli ultimi dieci anni è sfuggito alle donne guidate da Daniele Santarelli.

Sembrava dannata la Champions League. Almeno all'inizio del ciclo vincente della squadra di Conegliano. La sconfitta in finale con il VakıfBank nel 2016-2017, quella contro Novara due anni dopo. E in mezzo una semifinale persa ancora contro le turche. Poi arrivarono i due successi continentali, ma intervallati da altri passaggi a vuoto, da un'eliminazione fastidiosa e sorprendente ai quarti conto il Fenerbahçe nella stagione 2022-2023.

I tifosi di Conegliano aspettavano domenica 4 maggio, aspettavano la finale di Cev Champions League contro la Savino Del Bene di Scandicci, con quell'impazienza e quella tensione di chi, pur essendo consapevole di tenere per la squadra più forte d'Italia e del mondo, potrebbe inaspettatamente ritrovarsi addosso una non cercata delusione.

Sono bastati il primo quarto d'ora della finale di Cev Champions League per capire che il rischio di tornare a casa non felici per la prestazione delle giocatrici dell'Imoco era scongiurata. Perché Conegliano giocava come è solita giocare: una pallavolo spettacolare e imprevedibile. Che sarebbe finita come spesso va a finire quando le donne guidate da Santarelli giocano alla loro maniera: 3-0. E 3-0 è stato: 25-16 il primo set, 25-21 il secondo, 25-19 il terzo. L'Imoco Conegliano ha vinto la Cev Champions League.

E a Conegliano un'altra festa è iniziata davanti al maxischermo in piazza. Bicchieri al cielo, bollicine per festeggiare un'altra stagione perfetta nella quale sono stati messi in bacheca lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, il Mondiale per Club e ora anche la Champions League. La terza della storia, la seconda consecutiva.