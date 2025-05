Il sogno Wrexham

Il piccolo club gallese, acquistato nel 2021 da Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha conquistato tre promozioni fino alla Championship. In quattro anni è passato da sogno improbabile a realtà milionaria, raccontata anche in una serie tv

Una storia di successo nel mondo dello sport, raccontata da una serie tv, ma così reale da essere arrivata a un passo dal calcio che conta. È quella del Wrexham – club gallese acquistato nel 2021 dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney – che ha centrato in questi giorni la sua terza promozione consecutiva, conquistando l’accesso alla Championship, seconda serie inglese, l’ultima prima della Premier League. “Sembrava davvero un sogno impossibile. Quattro anni fa, durante la nostra prima conferenza stampa, dicemmo che il nostro obiettivo era arrivare in Premier. In molti risero, ma oggi quel sogno sembra davvero concreto”, ha commentato Reynolds dopo la promozione. Un nuovo capitolo di una saga che dura da quattro anni, e che sarà raccontato nella quarta stagione di “Welcome to Wrexham”, la serie che dal 2022 narra le vicende della società. Ma i risultati del Wrexham si spingono ben oltre lo schermo, e raccontano di un club che dall’arrivo di Reynolds e McElhenney (che misero poco più di 2 milioni di euro sul piatto per acquistarlo) ha visto il suo valore crescere vertiginosamente fino a quasi 120 milioni.



Il club ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un fatturato di circa 31,3 milioni, in crescita del 155 per cento rispetto all’anno precedente. I ricavi commerciali sono saliti a 15,4 milioni, quelli da vendita al dettaglio a 5,2 e quelli da stadio a 5,9. La perdita si è ridotta a circa 3,2 milioni, di cui circa 960.000 euro spesi per i costi legati alla promozione in League One. E dalla proprietà, oltre ai poco più di 2 milioni per l’acquisto della società, sono arrivati dal 2021 come equity circa 35 milioni, di cui 33 solo durante la stagione 2024/25. Investimenti che dovrebbero riguardare non solo l’aspetto sportivo, ma anche l’ampliamento dello stadio con una nuova tribuna da 5.500 posti.