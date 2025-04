Il meeting di Sportcity con San Francesco

Nel cuore dell’Umbria si svolge la terza edizione dell'evento immersivo che unisce sport, cultura e partecipazione attiva per promuovere il benessere nelle città italiane. Con oltre 300 partecipanti, l’iniziativa propone dibattiti, attività pratiche e momenti di confronto tra istituzioni, cittadini e stakeholder

Nel cuore dell’Umbria, tra le suggestive cittadine di Assisi e Spello, in questo fine settimana si svolge la terza edizione dello Sportcity Meeting, un evento che quest’anno si preannuncia come un punto di svolta nel panorama dello sport e del benessere in Italia. Dopo le tappe di Salsomaggiore Terme (2023) e Pietrasanta (2024), che hanno gettato le basi per una nuova visione dello sport come elemento integrante della vita urbana, questa edizione introduce un format esperienziale e immersivo, destinato a lasciare un’impronta indelebile. “Saranno tre giorni di esperienza totale – afferma Fabio Pagliara, Presidente di Fondazione Sportcity – Nessun protagonismo, perché non saranno i qualificati relatori a tenere il filo conduttore ma per la prima volta in un meeting sul tema avverrà uno scambio alla pari con i partecipanti. Inoltre non ci saranno solo occasioni di dibattito, ma l’esperienza sarà integrata con visite culturali, spettacoli, narrazione di storie di successo, appuntamenti di pratica sportiva per tutti, esperienze dal vivo per la città, in una totale commistione tra evento fisico e digitale. Sarà un meeting immersivo e alquanto concreto, perché i partecipanti si confronteranno su quali sono le azioni da mettere in campo per far sì che si passi dal concetto che fare sport fa bene, a quali sono le modalità operative per rendere concreto e immediato questo concetto nel nostro paese”.



Una full immersion di tre giorni alla quale sono attese oltre trecento persone, a partire dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal sottosegretario al ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica Claudio Barbaro. Amministratori pubblici, dirigenti sportivi e d’azienda, enti, associazioni, società sportive, tutti insieme per condividere esperienze e nel contempo fornire soluzioni pratiche per incrementare l’indice del benessere e della sportività degli italiani e delle città. Un programma fitto e concreto, con l’obiettivo di chiudere il meeting consapevoli che c’è molto da fare, ma insieme si può fare. La rassegna è iniziata la scorsa settimana alla Villa dei Mosaici di Spello, con la proiezione in anteprima nazionale del film “La Maratona di New York”, un’opera che celebra lo spirito di resilienza e la passione per lo sport. Poi, uno dei momenti di approfondimento scientifico più importanti del meeting, la presentazione della nuova edizione dello “Sportimetro”, uno studio realizzato dall’Istituto Piepoli per l’Osservatorio permanente sullo sport presieduto da Federico Serra, che ha analizzato l’impatto dello sport sugli italiani fornendo dati preziosi tese ad orientare le politiche future.

La giornata si è conclusa con una originale interazione tra pubblico e autore basata sulla lettura del libro “Capolavori” di Mauro Berruto. Sabato, invece, l’appuntamento è alla Sala della Conciliazione del Palazzo dei Priori di Assisi, dove è previsto un intenso programma di confronti diretti tra giornalisti sportivi, istituzioni, rappresentanti del parlamento e manager. Sarà una sorta di question time che offrirà ai partecipanti l’opportunità di interagire direttamente con i decisori politici, ponendo domande e sollecitando risposte concrete. Nel pomeriggio, invece, sarà il momento dei tavoli tematici con scambi di idee e creazione di sinergie tra i diversi stakeholder. Domani la chiusura con la camminata non competitiva “Laudato Sì, in cammino con Francesco” e il “Bar dello Sport”, ulteriore occasione d’incontro e dialogo teso a promuovere uno stile di vita attivo e la condivisione di buone pratiche.