Quest'anno il calciomercato apre già a giugno

Una novità trainata dal Mondiale per club. Durante la prima finestra straordinaria di trasferimenti le società della della Serie A potranno depositare i contratti di acquisto e cessione, mentre i club delle altre leghe italiane potranno solo cedere giocatori

Il Mondiale per club porta a una rivoluzione anche nel calciomercato. La Figc ha accettato la proposta della Fifa di introdurre una nuova finestra di mercato all’inizio di giugno. L’obiettivo è agevolare soprattutto le squadre coinvolte nellla competizione internazionale che prenderà il via il 14 giugno negli Stati Uniti, ma il provvedimento interesserà tutte le squadre di Serie A.

Secondo il regolamento, le federazioni nazionali dei club partecipanti avranno la possibilità di aprire una finestra di trasferimenti straordinaria dal primo al 10 giugno 2025 per tutti i loro club affiliati. La decisione finale sull’apertura di questa sessione aggiuntiva spetterà a ciascuna federazione.

Lo scorso novembre, il Consiglio federale ha approvato l’introduzione di questa sessione straordinaria di mercato, legata alla presenza di Juventus e Inter nel nuovo Mondiale per club. La finestra permetterà così a tutte le squadre di Serie A di registrare nuovi giocatori, indipendentemente dalla loro partecipazione al torneo.

Nel dettaglio, la prima finestra di mercato, riservata ai club della Serie A 2024/25, sarà attiva dal primo al 10 giugno 2025 fino alle ore 20. In questo periodo, le società potranno depositare i contratti di acquisto e cessione, mentre i club delle altre leghe italiane potranno solo cedere giocatori. Sarà inoltre possibile registrare la risoluzione di prestiti o la trasformazione di prestiti in trasferimenti definitivi.

Successivamente, si aprirà la tradizionale sessione estiva, valida per Serie A, B e C, che andrà dal primo luglio 2025 al primo settembre 2025 alle ore 20. Infine, il mercato invernale si svolgerà come di consueto dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 sempre alle ore 20.