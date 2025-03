Al Boca c'è chi legge le stelle all'allenatore. Intervista a Giorgio Stefano Armas Gabrielli

"L'Inter che ha maggiori possibilità di vittoria perché è di elemento acqua e quest'anno l'elemento acqua è superiore agli altri". Parla l'astrologo del club di Buenos Aires

Abbiamo fatto le carte al campionato. Per davvero. Figlio delle stelle, Giorgio Stefano Armas Gabrielli è l’astrologo del Boca Juniors e non solo. “Aiuto l'allenatore e i giocatori a raggiungere i titoli, avverto quando vedo qualcosa di complicato in una partita o in una competizione, faccio la pulizia energetica per i giocatori”. Vive in Argentina, a Buenos Aires. Il nonno partì dalla Sicilia, diventò tifoso del Boca. Giorgio voleva fare il calciatore. Ma sai com'è col destino. Lo stesso che adesso Armas legge nei pianeti e nelle stelle. L’ultimo sguardo lo aveva dato per Cavani. Sbagliava gol facili, pare sia stato vittima di magia nera. “Era stato colpito dalla magia nera, sì". "Ma lo tireremo fuori da questa situazione”, aveva dichiarato a Olé.

Detto, fatto. Cavani è tornato al gol.

Cos'era successo? “Deve aver regalato la sua maglia al pubblico o averla scambiata con un giocatore”. Insomma, negative vibes. Credere o non credere: questo è il dilemma. Armas lo chiamano dall’Argentina, dal Perù, Colombia, Cile. Squadre come Olimpia, Peñarol, Colo Colo, Alianza. Persino l’Argentina, la Nazionale. “Recentemente anche il Talleres de Córdoba - dice - , e abbiamo vinto una partita importante contro il River Plate”.

Del campionato italiano che ci dice?

“La sfida per lo scudetto è Inter e Napoli. Con l'Inter che ha maggiori possibilità di vittoria perché è di elemento acqua”.

Cosa significa?

“Secondo l'astrologia, quest'anno l'elemento acqua è superiore agli altri. L'Inter ha una luna nell'acqua. E l’Inter è Pesci, elemento acqua”.

L’Atalanta la vuole escludere?

“È un elemento aria, ci sono delle complicazioni interne, devono risolvere questioni in sospeso, dopodiché miglioreranno. Giugno è una buona data per loro”.

E se diamo uno sguardo alla Champions?

“Il campione sarà spagnolo. Barcellona o Real Madrid. Hanno una buona astrologia. E dico un’altra cosa”.

Prego.

“Yamal sarà il miglior giocatore del mondo. Ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Lei come si è avvicinato agli astri?

“Da bambino mi piaceva l'astrologia, i pianeti e tutto lo spazio e le costellazioni, poi l'ho studiata in Argentina, mi sono preparato e ora sono dove sono”.

Ci sono persone che non ci credono.

“Il punto è che noi siamo energia e le stelle ci aiutano o ci danneggiano. Se capiamo cosa ci fanno le stelle, possiamo fare cose meravigliose”.

La sua famiglia è d’accordo?

“Mio padre è peruviano, mia madre è argentina, ho un fratello. Siamo uniti. I miei genitori lavorano nell’istruzione. Mio nonno era tifosissimo di calcio, mi parlava sempre dell'Italia, ho imparato a mangiare la pasta grazie a lui. Tifo Boca. E Napoli”.

Chi vincerà il Mondiale?

“Vi dico che il nuovo campione del mondo sarà una tra Italia, Spagna, Argentina e Brasile”.

Beh, nonostante le ultime partite (vedi cosa è accaduto contro la Germania), significa che l’Italia ai Mondiali ci andrà…

“Sì, e sarà una delle candidate. Ha buone aspetti astrologici. In particolare attenzione a Retegui: sarà un uomo chiave”.

La contattano calciatori e vip?

“Ci sono celebrità che vogliono rimanere al top nella moda. Sono molto esposte e hanno influenze negative che vogliono purificare”.

Qual è la cosa più strana che le hanno mai chiesto?

“Aiutarli tramite le stelle ad avere figli o a trovare un partner ideale”.



E si può fare?

“Esistono delle buone date astrologiche per provare ad avere figli. E scoprire chi è la persona giusta per te, in amore. Ma non è così facile”.