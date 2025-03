Il nuovo record dei Boston Celtics

La franchigia del Massachusetts è stata venduta per una cifra pari a circa 6,1 miliardi di dollari, realizzando così la cessione più ricca di sempre nello sport a livello mondiale. Nel 2002 valeva solo 360 milioni

I Boston Celtics entrano nella storia e per una volta non si parla solo di campo o di titoli Nba vinti. La franchigia del Massachusetts, la più vincente di sempre nella storia del basketball americano nonché campione in carica in Nba è stata infatti venduta per una cifra pari a circa 6,1 miliardi di dollari, realizzando così la cessione più ricca di sempre nello sport a livello mondiale. In attesa dell’approvazione da parte dell’Nba, l’attuale azionista di maggioranza dei Celtics Wyc Grousbeck ha chiuso l’accordo per vendere la franchigia a un gruppo guidato da William Chisholm, co-fondatore della società di private equity Symphony Technology Group. In caso di approvazione, l’affare supererebbe i 6,05 miliardi di dollari pagati per i Washington Commanders della Nfl nel 2023.

Nella top 10 delle operazioni più ricche di sempre legate ai club, ben nove fanno riferimento ad affari negli sport statunitensi, con l’unica eccezione rappresentata dal Chelsea con il passaggio (forzato per le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina) da Roman Abramovich a Todd Boehly per 2,9 miliardi di euro nel 2022. E l’operazione Celtics assume ancora più valore considerando come sia esplosa la valutazione della franchigia: nel 2002 infatti Grousbeck aveva pagato solo 360 milioni di dollari per acquisire la squadra e ora incasserà una cifra 17 volte maggiore per cederla.