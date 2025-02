Ora Cristiano Ronaldo fa anche il broadcaster

Sul canale del calciatore sono state trasmesse le finali del torneo internazionale di padel disputato in Arabia Saudita: un evento da oltre 600mila spettatori per uno sport su cui CR7 continua a investire milioni

Da calciatore a broadcaster, Cristiano Ronaldo si trasforma. Il portoghese infatti ha trasmesso sul suo canale YouTube le fasi finali del Riyadh Season Premier Padel P1, il torneo del circuito internazionale di padel disputato nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Un ulteriore passo avanti non solo nel legame tra CR7 e l’Arabia Saudita, dove gioca dal 2023 vestendo la maglia dell’Al-Nassr (firmando nelle scorse settimane un rinnovo fino al 2026 da 200 milioni l’anno), ma anche tra il giocatore e il mondo del padel.

Le finali sono state trasmesse sul suo canale (che, lanciato lo scorso agosto 2024, ha oggi superato i 74 milioni di follower) in più di 130 paesi in tutto il mondo, fatta eccezione per quelli nei quali era già presente un accordo di trasmissione (vedi l’Italia). Secondo diverse stime, oltre 600mila spettatori hanno seguito le gare in diretta tramite l’account del calciatore.

“Questa iniziativa rappresenta un altro passo significativo nell’impegno di CR7 per la crescita del padel e il supporto a Premier Padel”, ha spiegato la federazione internazionale in una nota. “Il sostegno di CR7 fa parte di una missione più ampia per introdurre il padel a nuovi fan e ispirare la prossima generazione di giocatori, sfruttando la sua immensa visibilità globale per accelerare ulteriormente la crescita internazionale di questo sport”.

Cristiano Ronaldo lo scorso settembre ha investito 3 milioni di euro nel 50 per cento delle quote della futura Ciudad del Pádel de Oeiras, alle porte di Lisbona. Più di recente, ha completato l’acquisto del 100 per cento del Lisboa Racket Centre, struttura con una ventina di campi di padel, tennis e pickleball.