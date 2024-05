Perché Conte piace di più ai tifosi che alle società

La Bella di Torriglia è una figura leggendaria protagonista della nota filastrocca che si conclude con la frase tutti la vogliono, ma nessuno se la piglia. Questo detto popolare può essere facilmente trasportato nel mondo del calciomercato, in particolare di quello che riguarda gli allenatori. Sì perché, fra tecnici che annunciano l’addio per poi tornare sui loro passi (Xavi al Barcellona); altri che rifiutano proposte apparentemente allettanti (Ralf Rangnick ha preferito rimanere alla guida della Nazionale austriaca piuttosto che avere a che fare col Bayern Monaco); altri ancora che, sicuri (o quasi) di aver trovato una panchina, se la vedono sfilare a causa delle proteste dei tifosi (Julen Lopetegui), il mercato delle panchine dell’estate 2024 si appresta a essere uno dei più movimentati di sempre.

In tutto questo bailamme di nomi, la figura della Bella di Torriglia, almeno in questo momento, è ricoperta da Antonio Conte: tutti (i tifosi di molte squadre) lo vogliono, ma per ora nessuno (leggasi società) se lo piglia.

La domanda è: perché? Cerchiamo di analizzare i fatti. Conte è un tecnico vincente, come dimostrano i successi ottenuti in carriera: tre scudetti alla guida della Juventus (2012, 2013 e 2014) più due Supercoppe italiane (2012 e 2013); un altro titolo conquistato con l’Inter (2021); una Premier (2017) e una coppa d’Inghilterra (2018) vinte col Chelsea.

Un palmares di tutto rispetto, che rende il nome del tecnico leccese praticamente sinonimo di vittoria. È quindi più che logico che i tifosi di ogni squadra, sognino di vedere il cinquantaquattrenne salentino alla guida del loro club.

