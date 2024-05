Milano comincia la sua prova del tre

In America hanno la March Madness, un mese di follia che porta alle Final Four della Ncaa. In Italia il mese folle del basket comincia oggi ed entro il 16 giugno ci darà il nome della squadra campione d’Italia. Per il nostro basket più che il mese della follia è il mese della verità. La Virtus parte in pole perché ha peccato meno durante la stagione regolare, Milano punta al suo terzo scudetto di fila, un’impresa che potrebbe zuccherare una stagione europea fallimentare nonostante l’ingaggio di Mirotic, uno dei migliori stranieri dell’ultimo periodo. Ma se costruisci male le squadre poi i rischi sono questi.

Proviamo a leggere le carte del campionato con Dan Peterson che di Virtus e Olimpia è stato l’anima e una settimana fa è stato indotto nelle Hall of Fame della Fiba, un riconoscimento per pochi miti. “È stata una grande emozione che nobilita tutta la mia carriera e ha fatto emergere un grande senso di gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me e magari oggi non ci sono più... Ma adesso che ho avuto questo grande onore mi batterò per far inserire anche Valerio Bianchini che ha vinto tre scudetti con tre squadre diverse e Arnaldo Taurisano che ha vinto sei coppe europee e un’Intercontinentale”.

