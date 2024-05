La Coppa Italia vale oltre 7 milioni

Una Coppa Italia da oltre 7 milioni di euro. È questo il valore del trofeo che Atalanta e Juventus si giocheranno mercoledì nella finalissima dell’Olimpico. Una competizione che negli ultimi anni ha ritrovato l’interesse delle big anche per il lato economico (che salirà vista la crescita dei diritti tv per il prossimo triennio, da 48 a circa 58 milioni). In particolare, le squadre superando ogni “gradino” della fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale alla finale incassano vari bonus: si va dai 400 mila euro per il raggiungimento degli ottavi, passando poi dagli 850 mila euro per i quarti, 1,7 milioni per la semifinale e almeno 2 milioni per la finale che salgono a 4,6 milioni per il successo. In questo modo, quindi, la finalista sconfitta mercoledì si accontenterà comunque di circa 5 milioni di euro, mentre chi alzerà il trofeo arriverà a circa 7,5 milioni di euro.

