La passione di Trintignant per le corse: è stato un vero pilota

L'attore francese, interprete in più film del ruolo di pilota, era davvero un grande amente delle corse. Una passione nata in famiglia

Ivigneti di Rouge Garant a Saint Hilaire d’Ozilhan, dipartimento della Gard, a una ventina di chilometri da Avignone e altrettanti da Uzès, si apprestano a vivere tra poche settimane la prossima vendemmia. Qui, il protagonista assoluto è il corposo rosso Côte du Rhone, poi viene tutto il resto! Rouge Garant è stato il buen retiro negli ultimi anni di vita di Jean Louis Trintignant, “complice” della famiglia Cortellini nella creazione di questa bella tenuta nel 1996. Proprio lui, il celebre attore, scomparso nel 2022 a 91 anni. Il prototipo del bravo ragazzo, lo studente universitario protagonista assieme a Vittorio Gassman e alla sua Lancia Aurelia B24, del celeberrimo “Il Sorpasso” di Dino Risi, anno 1962. Pochi anni dopo, nel 1966, Trintignant interpreta la parte di un pilota automobilistico nell’altrettanto celebre “Un uomo, una donna” diretto da Claude Lelouch. Sembra una casualità, invece non lo è. Pochi sanno che Trintignant amava veramente le auto e aveva le corse nel proprio dna. Nel film di Lelouch, guida una Ford Mustang bianca con il numero 184 sulle portiere, proprio nel periodo in cui la casa americana domina incontrastata la 24 Ore di Le Mans, con quattro vittorie della GT40 dal 1966 al 1969. In quel periodo però il destino è atroce con Trintignant, perché nel ’69 perde la figlia Pauline all’età di soli dieci mesi, per morte bianca. La primogenita Marie la perderà invece nel 2003, uccisa dal compagno. Trintignant si chiude in sé stesso isolandosi dal mondo e non rilascia più interviste.