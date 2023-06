Milano e Manchester si sfidano anche per la “Champions League dei dilettanti”

Iniziano oggi le final four della seconda edizione del Fenix Trophy. In campo si affronteranno Bk Skjold (Danimarca) e United of Manchester e Brera Calcio e Prague Raptors Football Club (Repubblica Ceca)

Milano e Manchester sono unite dal calcio e non solo. Sabato sera, a Istanbul, l’Inter e il Manchester City si affronteranno nella finale di Champions League: Milano è l’unica città ad aver vinto la coppa con due squadre diverse, Manchester cercherà di raggiungerla. Londra e Madrid non ci sono ancora riuscite. La seconda maglia del Manchester City di quest’anno, rossonera, è un dichiarato omaggio ai colori del Milan, e l’altra sera, durante la partita contro il Verona, qualche tifoso milanista ha avuto la simpatica idea di indossarla a San Siro. Non esistono precedenti ufficiali tra Inter e Manchester City, ma soltanto due amichevoli, nel luglio 2010 e 2011, la prima terminata 3-0 per i nerazzurri con un gol pazzesco di destro da fuori area di un giovane Cristiano Biraghi e la seconda a punteggio invertito per gli inglesi. L’Inter ha giocato quattro volte contro il Manchester United e non l’ha mai battuto, mentre l’incrocio più frequente tra le due città è Milan-Manchester United: è capitato 12 volte, tra cui la “partita perfetta” del 2 maggio 2007 del Milan di Carlo Ancelotti nel ritorno della semifinale di Champions League poi vinta contro il Liverpool ad Atene.

Ever heard the one about the red and black stripes?



Inspired by Milan, made in Manchester @pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/4O4Lycv3QX — Manchester City (@ManCity) July 20, 2022

Un altro filo invisibile è il brutto tempo. Il Milan e il Manchester City si sono incontrati in gare ufficiali solo negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1978-1979. L’andata a San Siro, inizialmente prevista per mercoledì 22 novembre 1978, fu rinviata per nebbia alle 13.30 del giorno successivo e finì 2-2. Al ritorno, disputato il 6 dicembre in Inghilterra, si imposero i padroni di casa per 3-0, ma la partita è tristemente entrata nella storia del Milan perché Nereo Rocco, presente sulle gelide tribune di Maine Road già in non perfette condizioni di salute, accusò il malanno che da lì a pochi mesi lo avrebbe portato alla morte.

A due giorni dalla finale di Champions League, questa settimana ci potrebbe essere un’altra finale Milano-Manchester con in palio un altro trofeo calcistico internazionale. Mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, infatti, a Milano si svolgeranno le final four del Fenix Trophy 2023, la seconda edizione della “Champions League dei dilettanti”, un torneo approvato dalla Uefa e promosso e organizzato dal Brera FC – “la terza squadra di Milano” – per valorizzare le migliori pratiche del calcio non professionistico. Le squadre partecipanti sono proprio il Brera Calcio, il Bk Skjold (Danimarca), il Prague Raptors Football Club (Repubblica Ceca) e lo United of Manchester (Inghilterra).

Le semifinali sono in programma mercoledì dalle 18 all’Arena Civica Gianni Brera. Nella prima sfida si affronteranno il Bk Skjold e lo United of Manchester, mentre il Brera Calcio giocherà contro il Prague Raptors Football Club dalle 20.30. I biglietti si possono acquistare online sul sito Eventbrite o direttamente in cassa. Le gare saranno trasmesse anche in diretta sul canale YouTube Fenix Trophy TV e su Twitch sul canale dell’emittente Bepi TV. Per le finali invece l’appuntamento è per giovedì nel suggestivo scenario di San Siro: terzo-quarto posto dalle 11.15, a seguire la finale per il titolo. Il Brera Calcio e lo United of Manchester si sono già incontrati durante il Fenix Trophy dell’anno scorso: 3-1 per gli inglesi a Milano (con 400 tifosi giunti da Manchester all’Arena in un mercoledì sera feriale) e 2-1 di nuovo per lo United of Manchester in casa.