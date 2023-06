Mignani, “allenatore nel pallone” che ha portato il Bari alla finale play off per la A

“Per un tiro-gol sono passato in pochi minuti da essere un coglione a diventare un eroe”: rompe così la tensione l’allenatore del Bari Michele Mignani nel dopopartita della gara dei pugliesi contro il Sudtirol al San Nicola, una sfida vinta giocando un tempo in dieci contro undici (per l’espulsione al 47’ del terzino Ricci), grazie ad un gol del talento scuola Samp Leonardo Benedetti. La nemesi è cinematografica e non poteva essere diversamente dal momento che la proprietà del Bari è della Filmauro di Aurelio De Laurentiis, con il figlio Luigi titolare della presidenza.

