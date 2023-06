Chissà se rivedremo mai un'Italia del basket come quella del 1983

Sono passati 40 anni e il timore è che quel periodo dorato possa non tornare mai più. Per il basket azzurro sono i giorni della celebrazione dell’anniversario della conquista dell’Europa. Nantes 4 giugno 1983: l’Italia di Sandro Gamba batte la Spagna e si tuffa nell’oro continentale. Emozioni mai vissute prima e raramente rivissute dopo. Quel 1983, arrivato un anno dopo l’impresa Mundial di Bearzot, non riempì le piazze di tifosi, ma segnò un momento particolarmente glorioso per la nostra pallacanestro. Due squadre italiane, Ford Cantù e Billy Milano erano arrivate a giocare la finale di Coppa del Campioni, la Scavolini Pesaro aveva vinto la Coppa delle Coppe e lo Scudetto era sceso al sud grazie a Valerio Bianchini che aveva fatto impazzire Roma per la palla a spicchi, inventandosi un giocatorino come Larry Wright. Cronache che arrivano dal passato, costruite su nomi che ancora adesso fanno battere il cuore degli appassionati. Sarà il tempo che passa, sarà la nostalgia che è sempre canaglia, ma quando rileggi il tabellino di quella squadra guidata da Sandro Gamba viene quasi il magone: Marzorati, Riva, Sacchetti, Vecchiato, Meneghin, Caglieris, Tonut, Bonamico, Gilardi, Costa, Brunamonti e Villalta. Era un’Italia piena di talento che metteva in campo una difesa tosta, feroce, studiata nei minimi particolari da coach Gamba, ma che nello stesso tempo realizzava più di 100 punti alla Spagna in finale (“Da una grande difesa nasce un eccellente attacco”, il mantra di Gamba). Quell’Italia arrivata alla finale di Nantes senza perdere mai, neppure con i rissosi, ma fortissimi jugoslavi in quella che è stata la partita che ci ha reso imbattibili, ha avuto il grande merito di rendere popolare la pallacanestro che ha vissuto meravigliosamente in quegli anni Ottanta, cominciati con l’argento olimpico di Mosca (era l’anno del boicottaggio americano): “Quelle due medaglie sono stati i razzi che hanno spinto il basket nel mondo degli sport importanti. Abbiamo lasciato un bel segno nel basket italiano”, ricorda Gamba. Anni d’oro, riempiti conquistando 5 coppe dei campioni con Cantù (2), Roma e Milano (2) che da allora non l’ha più vinta. Era il periodo del massimo splendore di Bianchini e Peterson, due che se le sono date senza risparmiarsi un colpo e oggi si vogliono bene quasi come fratelli. Ma erano anche gli anni che hanno prodotto il miglior giocatore italiano di sempre, Dino Meneghin e altre stelle che oggi varrebbero milioni di euro e forse l’America ci verrebbe a rapire come Marzorati, Riva, Sacchetti e compagnia. Ragazzi con fisico e cervello.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE