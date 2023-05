La prima volta di Denver nella finale Nba

Rotolando verso ovest, dopo quasi duemila chilometri di pianura più o meno ondulata, i grattacieli di Denver che appaiono quasi all’improvviso sullo sfondo delle Montagne Rocciose hanno qualcosa di onirico, specialmente quando la distanza li avvolge di aria tremolante, come un’oasi. Un’immagine che è difficile dimenticare, e che non per nulla i Nuggets a lungo hanno utilizzato come tema principale della loro divisa di gioco, bizzarra all’apparire e oggetto, ora, di tantissime nostalgie. Denver, finalista Nba per la prima volta, Denver che non è mai stata piena città di basket perché in America (quasi) nessuna metropoli che abbia una squadra Nfl può essere altro che dominata dal football, ma che grazie alla pallacanestro ha saputo vivere momenti che hanno raccontato la storia del professionismo. A partire dai Rockets, squadra fondatrice della Aba, la lega sorta nel 1967 per fare concorrenza alla Nba. Rockets di maglia neroarancio, perché Ringsby Rocket era l’azienda di trasporti pesanti del proprietario Bill Ringsby e neroarancio era il suo simbolo.

