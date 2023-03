Quella pistola di notte e la paura di Kanté, “poliziotto buono” dei Bleus

Parigi. È la primavera del 2017, manca soltanto un anno ai Mondiali di calcio in Russia. E N’Golo Kanté non è soltanto la star del Chelsea di Antonio Conte che di lì a poco avrebbe vinto la Premier League, il calciatore modello, dentro e fuori dal campo, per umiltà e spirito di sacrificio. E’ anche il pupillo di Didier Deschamps, il centrocampista imprescindibile della Nazionale francese. I suoi genitori, di origini maliane, lo hanno chiamato N’Golo in memoria di N’Golo Diarra, sovrano dell’Impero Bamana tra il 1766 e il 1795. Ma i suoi compagni preferiscono chiamarlo “Ng” o “la police”, per la sua capacità di far rispettare la legge in mezzo al campo.

