La Roma batte la Juve in un derby degli opposti attendismi

Welcome to the jungle! A infiocchettare una domenica di Serie A con più pali (quattro) che gol (tre), ecco a voi Roma-Juventus, dove i due allenatori – simpaticamente definiti “volponi”, nella trasposizione calcistica del celebre detto di Arbasino sui “soliti stronzi” che poi fanno il salto a “venerabili maestri” - decidono razionalmente di annullarsi per 45 minuti. Il primo tempo risulta adorabile agli impallinati della tattica; per tutti gli altri, molto meno. A dire il vero, Mourinho annulla meglio Allegri di quanto accada al contrario: è lui quello sceso in campo senza punte di ruolo, uno schieramento sulla carta abbastanza illogico seppur molto affascinante nella sua radicalità, in cui in certi frangenti il riferimento più avanzato è Wijnaldum, in altri addirittura a volte Pellegrini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE