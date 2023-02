Milano e un derby a 30 all'ora: Brady chiama, Ibra non risponde

Inter e Milan non sono più lassù a guardare la serie A dalla Madonnina: se la squadra di Pioli dovesse perdere chi era "on fire" rischierebbe di finire direttamente sullo spiedo. Ma un vittoria può cambiare il senso della stagione

Era il 5 febbraio anche lo scorso anno. Ma questo derby di Milano ha tutto un altro sapore. Inter e Milan non sono più lassù a guardare la serie A dalla Madonnina. Più su di loro oggi c’è San Gennaro. Inter e Milan hanno altri sogni, un posto in Champions, aspettando poi la Champions. Un anno fa si arrivò al derby, giornata numero 24 di un campionato ben più avanzato, con l’Inter in fuga con 4 lunghezze di vantaggio a quota 53, gli stessi punti che oggi ha il Napoli con tre partite in meno. I nerazzurri erano davanti fino al 75° minuto, poi si girò Giroud e con lui tutto il campionato. Fu la partita della svolta, quella che indirizzò lo scudetto, ancora di più dei punti persi dall’Inter contro il Bologna. Un anno dopo l’Inter è ancora davanti al Milan, ma il Napoli è lontanissimo. E, comunque vada, il derby difficilmente potrà indirizzare un campionato che ormai solo Spalletti potrebbe perdere. Ancora una volta però è un derby che può indirizzare la stagione delle milanesi e segnarne l’umore da qui alla fine del campionato. Se il Milan dovesse perdere anche domenica dopo i dolorosissimi k.o. con Lazio e Sassuolo (più il derby di Super Coppa) chi era on fire rischierebbe di finire direttamente sullo spiedo.