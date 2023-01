Chi si rilassa è perduto. Milan-Roma c'aiuta a capire cosa è il calcio di oggi

Che sta succedendo al calcio italiano? In questo weekend quattro partite su otto si sono decise dopo il 90', una quinta (Juventus-Udinese) risolta all'86'. La diciassettesima giornata di serie A, con i suoi tanti finali a sorpresa, asseconda una tendenza ormai galoppante che nel giro di 48 ore è stata fatale all'Inter, al Milan e alla Lazio: chi si rilassa è perduto. Chi non capisce che dentro una partita di calcio che sta finendo, sia pure apparentemente priva di argomenti e porte socchiuse, ce n'è sempre un'altra che sta per iniziare, non capisce fino in fondo il calcio di oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE