Ken Block non era solo un pilota di rally. Era un videogame vivente. Ti portava in macchina insieme a lui e ti faceva vivere le sue stesse emozioni. Lui rischiava, tu ti divertivi. Ha reso hollywoodiana e spettacolare la professione dello stuntman, anche se definirlo solo uno sfascia carrozze sarebbe sbagliato. Le sue auto lui cercava sempre di riportarle in garage perché l’adrenalina gliela regalavano salti e velocità, non gli incidenti. Il suo canale su YouTube ha quasi due milioni di iscritti, i suoi video più gettonati, le sue celebri Gymkhane sulle strade delle grandi città, da San Francisco a Londra, fino a Las Vegas, hanno superato i cinquecento milioni di visualizzazioni, su Instagram da 7,7 milioni di followers. Numeri pazzeschi. Non era solo un pilota, uno stuntman, era un’azienda. Come la DC shoes che aveva fondato insieme un amico in California nel 1994, a 27 anni, rivendendola poi nel 2004 a Quiksilver per 87 milioni di dollari.

