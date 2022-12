Lo sport giovanile vale un centesimo del pil: l'iniziativa di Coni e Banca Ifis per preservarlo

Formare i cittadini e i campioni di domani. Per il secondo anno consecutivo, il Coni e Banca Ifis annunciano il progetto congiunto a sostegno dello sport di base: 160mila euro donati in borse di studio alle decine di atleti che hanno vinto una medaglia mondiale under 18 nel corso del 2022. “Quest’anno la cifra pro-capite purtroppo è leggermente inferiore”, spiega il numero uno del Comitato olimpico. “Ma la ragione è semplice: abbiamo conquistato più medaglie. Ringrazio Ernesto Fürstenberg Fassio”, il presidente di Banca Ifis, “che un giorno mi telefonò per chiedermi cosa avremmo potuto fare insieme avendo a disposizione dei fondi per lo sport. Da lì nacque questa iniziativa, orientata alla crescita di un asset fondamentale della società italiana”.

