Un Mondiale che ci farà godere

Difficile scacciare la tristezza se, mentre 32 squadre sono in Qatar per tuffarsi nel Mondiale più assurdo della storia, noi italiani dobbiamo occuparci di un’amichevole con l’Albania. Impossibile non sentire un buco nello stomaco se dobbiamo pensare ad un’altra partitella tra scapoli e ammogliati con l’Austria, mentre a Doha, un italiano, Marco Balich con il suo Wonder Studio regalerà al mondo una cerimonia inaugurale che descrive come rivoluzionaria. Il Mondiale è là e noi siamo qui. Qualcuno ha provato a buttar lì frasi sconnesse del tipo “meglio non partecipare a un Mondiale come questo, con tutti i problemi che si porta dietro”. Sarà, ma se fossimo in Qatar proveremmo comunque a vincerlo perché in fin dei conti siamo ancora i campioni d’Europa in carica.

