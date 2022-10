Quel torbido pallone che rimbalza dal Qatar a Parigi

I tempi in cui la tribuna vip del Parc des Princes pullulava di politici scalpitanti per una photo opportunity con il proprietario del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, sono un ricordo sbiadito a undici anni dall’arrivo trionfale del Qatar nella capitale francese. Era il giugno 2011 quando l’uomo d’affari qatariota e fedelissimo dell’emiro di Doha, Tamim bin Hamad Al-Thani, rilevò in un clima di eccitazione generale la più importante squadra di calcio parigina, attraverso il Qatar Sports Investments, filiale del fondo sovrano dell’emirato, il Qatar Investment Authority. Alla belle époque, al Parc des Princes si palesava persino Anne Hidalgo, icona del progressismo francese e sindaca socialista della capitale, con i guanti rossi e la sciarpa blu: come i colori del Psg. Era tutto un sorridersi e un abbracciarsi con Nasser, che aveva ringraziato pubblicamente di aver “scelto” Parigi come vetrina del Qatar in Europa e di voler trasformare il Psg nella squadra più forte del mondo. Ma una serie di inchieste apparse negli ultimi tempi sui media francesi ha portato a galla il torbido sistema di favori e contropartite che avrebbe convinto Doha a eleggere la società calcistica parigina come fiore all’occhiello del soft-power qatariota, e più in generale la Francia come principale terreno di investimenti e ambasciatrice degli interessi dell’emirato in Europa.

