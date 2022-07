Povero Cristiano Ronaldo, ormai gli preferiscono anche Sterling

Povero Cristiano Ronaldo. Se qualche anno fa gli avessero detto che un giorno una squadra avrebbe preferito prendere Sterling invece di lui probabilmente avrebbe riso, fatto due flessioni, un altro figlio affittando un utero a caso e un paio di selfie. Invece è quello che sta succedendo al Chelsea, dove Tuchel ha voluto l’ormai quasi ex attaccante del Manchester City invece del wannabe ex attaccante del Manchester United. È ammirevole la voglia del portoghese di continuare a misurarsi nel campionato più bello, visto e difficile del mondo, così come la sua insistenza a volere giocare ancora la Champions a 37 anni. Potrebbe fare come il saltimbanco argentino, che quando ha sentito puzza di vecchiaia si è rifugiato in quella parodia di campionato che è la Ligue 1 (avrebbe anche potuto scegliere la Serie A, certo) a fingere di continuare di essere forte. Non starò a farvi il pippone sui campioni che hanno paura di smettere e si rifiutano di invecchiare, né spenderò più di una parola sul noiosissimo tema dei calciatori che ormai sono un brand, e quando li compri compri anche visibilità follower e te li ripaghi con la vendita delle magliette.

