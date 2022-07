È iniziata la nuova stagione del Milan, con uno scudetto da difendere

La squadra di Pioli si è ritrovata al centro sportivo di Carnago per il primo giorno di raduno. "Ora dobbiamo voltare pagina per continuare a vincere" ha detto Paolo Maldini

“Grinta e ambizione per un’altra stagione”, recitava lo striscione dei tifosi apparso questa mattina a Milanello. La nuova stagione è ufficialmente iniziata. Ricomincia sotto gli occhi attenti di Maldini, Massara e Gazidis, tra i primi ad arrivare al centro sportivo questa mattina. Poche parole e qualche sorriso, come a rassicurare i presenti sul futuro solido di un club che ha solo l’intenzione di fare le cose in grande.