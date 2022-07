Aboliranno l'arbitro: tra gentiluomini non serve

I tifosi gay del Watford hanno fatto annullare un’amichevole della loro squadra contro la Nazionale del Qatar e sul Guardian c’è Tony, fan omosessuale della squadra inglese, che accusa “la cultura maschilista del calcio” che per anni gli ha impedito di “venire a patti con la mia sessualità”. Dunque ci siamo, il cortocircuito ha fatto il giro perfetto, il calcio è il colpevole delle frustrazioni di tanti gay occidentali dunque il calcio deve lavare via la sua colpa e diventare un Pride permanente, e magari parafrasare Boris Johnson su Putin e dire che se i calciatori maschi fossero femmine farebbero meno falli.

Nel frattempo, sempre in Inghilterra, il Newcastle ha svelato la nuova maglia con i colori dell’Arabia Saudita, che sicuramente piacerà ai loro tifosi gay. Comunque, grazie a Dio è finito il mese del Pride ed è iniziato quello del vero calciomercato, dei ritiri in montagna, dei bidoni spacciati come fenomeni da noi giornalisti, delle attese destinate a non compiersi, il mese in cui si guardano le foto dei raduni delle squadre e si cerca di riconoscere il neoacquisto o di guardare se il bomber ha messo su qualche chilo. Da ieri c’è un esercito di svincolati a piede libero, gente che forse pensava sarebbe stato più facile trovare una squadra e che adesso deve pietire ingaggi a società che non possono permettersi nemmeno lo stipendio dei giardinieri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE