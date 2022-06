In Serie A fanno la differenza i flop della Premier League

Ho bisogno di una scorta di brandy, e della mia bionda, per avvicinarmi al periodo più difficile dell’anno: quello in cui stimabili colleghi, televisioni e giornali fingeranno di esaltarsi per gli Europei di calcio femminile, cercheranno di convincerci che Megan Rapinoe vale Kylian Mbappé, ci spiegheranno la bellezza di uno sport che sembra una moviola senza fine, inondandoci di retorica sulla parità tra uomini e donne. Io sono un vecchio reazionario rompicoglioni, e mai come in questo periodo sono felice di esserlo. Almeno sono libero dal paradosso imbarazzante in cui sono i giornalisti sportivi fieramente progressisti (quelli con il complesso d’inferiorità che negli ultimi anni li ha trasformati in tuttologi sui social, persi in un’eterna gara a dire la cosa “giusta” su Trump, Orbán, Salvini, il sessismo e il razzismo): in prima linea a difendere i diritti delle donne nello sport ma zitti quando c’è da dire che i trans che gareggiano negli sport femminili falsano competizione e risultati.

