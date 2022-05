Alle origini del dottorcosta

Chi non li ha visti non può nemmeno immaginare. Con quali occhi i piloti lo guardavano, quando salivano la breve scala in ferro che portava alla Clinica Mobile e gli si paravano davanti, nel cuore un’unica frase: Voglio correre. I 15 metri quadrati dell’ospedale viaggiante del motociclismo erano la plaga dei suoi interessi, il campo di battaglia in cui si scontrava con la medicina ufficiale e i suoi protocolli, il luogo dove esaltava i piloti fino a trasformarli in eroi; e soprattutto, la testimonianza del suo amore per il motociclismo, frutto della devozione che provava per il padre.

