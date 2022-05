Jacobs e Tortu alla prima sfida stagionale sui 100 metri in altitudine

Lassù, a 1865 metri sopra il livello del mare, oggi ci sarà il primo “vertice” mondiale della stagione nello sprint. Una convergenza imprevista che, in mezzo ad altri sette sprinter di valore assoluto, proporrà subito la sfida più attesa in casa azzurra. Marcell Jacobs contro Filippo Tortu, il primatista europeo (9”80 a Tokyo) contro il primo italiano a scendere sotto i 10” (9”99 nel 2018 a Madrid). Non poteva esserci niente di meglio per aprire la stagione internazionale post-olimpica all’aperto che ricominciare da due elementi del quartetto d’oro che ha suonato la sinfonia azzurra al mondo. Durante l’evento a San Siro del Foglio Sportivo, Filippo Tortu ci aveva detto che la sua strada e quella del gardenese avrebbero seguito rotte parallele verso il doppio appuntamento estivo dei Mondiali di Eugene e degli Europei di Monaco: Filippo concentrato sui 200 e Marcell sui 100. Invece è successo qualcosa di imprevisto, come ci racconta Paolo Camossi, campione mondiale indoor del triplo nel 2001 e allenatore che ha cambiato il destino di Jacobs: “Dovevamo correre l’8 maggio a Tokyo e poi, passando da Savona per l’esordio sui 200, puntare su Eugene dove il 28 maggio proveremo la pista iridata. Due viaggi transoceanici un po’ pesantini per Marcell dopo 13 gare sui 60 metri nella stagione indoor. Eravamo al campo a Roma quando si è avvicinato e mi ha detto: “Che ne pensi se anticipassimo l’esordio al 7?” Ho capito subito: “Pensi a Nairobi? Mi informo immediatamente. Ho chiamato il manager Marcello Magnani ed abbiamo fatto la scelta migliore per evitare di trascorrere troppo tempo in aereo. Certo, c’entra anche la possibilità di sparare subito un grande tempo in altura, la qualità del meeting con il miglior americano del momento Fred Kerley e il primatista africano Ferdinand Omanyala che proprio a Nairobi l’anno scorso ha stabilito il record africano con 9”77. E c’entra anche la festa della mamma, perché dopo la gara viaggeremo di notte per consentire a Marcell di celebrare in famiglia la ricorrenza a cui tiene di più. Ma non c’entra Tortu: la presenza di Filippo è solo uno stimolo in più”.

