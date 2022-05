Guardiola adesso è pronto per allenare la Juve

È sempre colpa di Pep Guardiola. È stata una settimana dolorosa, ho dato fondo alle scorte di brandy guardando il Manchester City suicidarsi con la stessa irresponsabile passione che Antonio Cassano mette nelle sue analisi delle partite sui social network (roba che un adolescente ubriaco farebbe con più profondità); sono rimasto affranto di fronte al naufragio del Leicester nella semifinale della coppa dei mediocri; ho aperto il peggior whisky che avevo in casa per riprendermi dall’eliminazione del West Ham; ho percepito un improvviso afflato di fratellanza britannica brindando ai Rangers in finale di Europa League; meglio mi è andata con il Liverpool, nel quale ripongo ogni speranza residua, e che ho guardato vincere mescolando birra bionda e champagne, in onore della finale in quel di Parigi, vera capitale del calcio del popolo che offre 50 milioni all’anno a Mbappé per rimanere a giocare nel campionato più brutto del mondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE