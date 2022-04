Il Foglio Sportivo scende in campo a San Siro

All’evento di giovedì 28 dalle 10 parteciperanno i grandi nomi dello sport italiano. Ecco come presenziare

Il Covid ci lascia respirare e il Foglio Sportivo coglie l’occasione per tornare in campo. L’appuntamento è per giovedì nel cuore di San Siro, lo stadio che ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi Milano Cortina 2026. Un impianto olimpico che ancora deve conoscere il suo futuro dopo il 2026, quando Milan e Inter vorrebbero traslocare per ricominciare in un nuovo impianto il loro inseguimento alle grandi d’Europa.

Leggi anche: Il Foglio a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo

Lo sport italiano reduce dai grandi successi olimpici e paralimpici di Tokyo e Pechino , ma anche dall’infinita e inconsolabile delusione di aver fallito la qualificazione ai Mondiali di calcio da campioni d’Europa in carica, si prepara a una nuova stagione in cui dovrebbe essere protagonista in campo, ma anche come organizzatore. All’orizzonte non c’è soltanto l’organizzazione della terza Olimpiade italiana dopo Roma 1960 e Torino 2006. l’Italia si prepara a ospitare gli Europei di basket (a Milano a settembre), la Ryder Cup di golf (a Roma al Marco Simone nel 2023), i Mondiali di scherma (a Milano nel 2023), le Finals Atp di tennis (a Torino a novembre), gli Europei di nuoto (a Roma in agosto), quelli di atletica (Roma 2024), i Mondiali di equitazione (a settembre) e i Mondiali canoa (2025) oltre a una storica edizione del Gran premio d’Italia di Formula 1 che a settembre permetterà a Monza di celebrare il centenario dell’Autodromo Nazionale in una stagione che sembra molto propizia per il Rosso Ferrari. Secondo Gran premio italiano dopo quello del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di questo fine settimana a Imola.

Nella sala executive dello stadio San Siro sfileranno grandi atleti per raccontarci le loro emozioni come Filippo Tortu con la sua medaglia d’oro di Tokyo, una bella pattuglia di atleti del ghiaccio con le loro medaglie di Pechino: Tommaso Dotti, Davide Ghiotto, Francesca Lollobrigida, Arianna Valcepina e la Rossa Volante, Francesca Porcellato che ha vinto sia ai Giochi invernali che a quelli estivi. Non mancheranno campioni del passato a raccontarci le loro imprese e la loro nuova vita come Silvia Salis, Francesca Piccinini, Claudio Marchisio, Gianni Bugno, Antonio Rossi. Con Gabriele Gravina e Lorenzo Casini parleremo del futuro del calcio, con Alessandro Antonello, Paolo Scaroni e Beppe Marotta di quello di San Siro e di Milan e Inter. Per entrare in clima olimpico ci aiuteranno Valentina Vezzali, Giovanni Malagò, Vincenzo Novari e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, Martina Riva e Marco Riva. Di basket parleremo con Gianni Petrucci e il c.t. Sacchetti, di Ryder con Giampaolo Montali. Ci saranno grandi imprenditori innamorati dello sport come Marco Tronchetti, Massimo Zanetti, Matteo Lunelli, l’uomo che fa brindare la F1. Di Formula 1 parleremo anche con Flavio Briatore, Mario Almondo e la direttrice dell’autodromo di Monza Alessandra Zinno. e poi si parlerà di tv con Matteo Mammì, Alberto Brandi, Alessandra De Stefano, Federico Ferri e Pierluigi Pardo. Siete tutti invitati. In streaming su ilfoglio.it o in presenza prenotandovi con una mail a [email protected]