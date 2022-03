Presto vedrete la Formula 1 come non l’avete mai vista. Potrete vivere prove e gare dalla prospettiva del pilota. Con la Driver’s eye vi immergerete nel suo casco e vedrete i circuiti dal suo stesso punto di vista, ingombro dell’Halo compreso. Vi renderete conto di persona delle loro difficoltà. La Formula E, quella delle monoposto elettriche, lo fa già dal Gran premio del Cile del 2020, la Formula 1 ce ne ha regalato qualche assaggio alla fine dello scorso campionato, ma adesso lo spettacolo sta per ripartire. Tutto merito di un’azienda italiana. Perché in un mondo in cui ci siamo digitalizzati con prodotti che arrivano da Cupertino o da Seul, la tecnologia che ci permetterà di vivere i Gran premi con l’occhio del pilota è tutta made in Italy. Pensata e realizzata in Italia da Racing Force, gruppo leader nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici con marchi come Bell Helmets, OMP, Zeronoise e Racing Spirit, il cui presidente e amministratore delegato è Paolo Delprato.

