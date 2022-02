Il rugby azzurro al Sei Nazioni è come Messi: finito!

Finalmente ho letto una buona notizia sul Daily Mail: nel 2025 dovrebbe finire la ridicola farsa dell’Italia al Sei Nazioni di rugby. La storia della palla ovale nel vostro paese è la storia di una truffa pompata all’inverosimile dai media, moralisticamente innamorati dei “valori positivi” (vomito) che questo sport porta con sé. Quante pippe retoriche sulla sportività, sul terzo tempo, sugli uomini veri che prendono botte e non fanno scenate, sui giocatori che in campo se le danno di santa ragione e i tifosi avversari che si insultano ma poi dopo la partita tutti a bere una birra insieme, sulla selvaggia bellezza del balletto dei neozelandesi prima dei match. Gli Azzurri non vincono una partita del Sei Nazioni da prima che il rugby venisse inventato, hanno meno appeal di una bevanda analcolica, giusto che vengano sostituiti dal Sud Africa, come pare succederà. Almeno così la smetterete di fingere interesse per uno sport di cui non vi è mai fregato nulla, e potrete concentrarvi a elogiare le squadre di calcio italiane che perdono contro le inglesi ma “a testa alta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE