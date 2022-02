Bob, slittino, skeleton non cambia: vince sempre la Germania

Perché i tedeschi sono così forti negli sport di scivolamento? Una mix di tradizione, abbondanza di strutture, ingegneria e ricerca sportiva

Vedendo quegli atleti scivolare sul ghiaccio nascono molte domande. Non hanno paura a lanciarsi con una slitta a 120 all’ora, senza freni? Quelli dello skeleton perché si annoiano così tanto che addirittura scendono con la testa in avanti e il mento a pochi centimetri dal ghiaccio? Il bob, che va come un missile, non è un po’ troppo largo per una pista così stretta? Ma soprattutto perché alla fine vince sempre la Germania?

Che la Germania sia fortissima negli sport di scivolamento (o del budello, come è chiamata la pista di ghiaccio) è noto. Ma in questa edizione di Pechino i tedeschi hanno esagerato. Delle otto gare disputate finora ne hanno vinte sette: due ori su due nello skeleton e quattro su quattro nello slittino. Sono anche arrivati quattro argenti e un bronzo. Solo nel monobob femminile non hanno vinto. Nel bob a due maschile, poi, il massimo: sul podio c’erano solo atleti tedeschi. Gongolando, lo Spiegel ha scritto che “ormai la pista di queste Olimpiadi è una dependance tedesca in Cina”. E il risultato può ancora migliorare perché mancano due gare, il bob a due femminile e quello a quattro maschile.

Il dominio tedesco si base soprattutto su tre motivi: la tradizione, l’abbondanza di strutture e il mix tra ingegneria e ricerca sportiva. Il tutto abbinato all’eredità della Guerra fredda.

In queste discipline, la prima medaglia olimpica della Germania risale al 1928, quando a St. Moritz la squadra di bob vinse il bronzo. Prima di questi Giochi, la Germania aveva vinto 13 medaglie d’oro nel bob e 20 nello slittino. Le sole tre medaglie nello skeleton sono state abbellite con due ori a Pechino. Questi ottimi numeri nemmeno considerano il periodo tra il 1968 e il 1988 quando la Germania era divisa. Ma proprio durante quegli anni il movimento visse un forte sviluppo, i cui effetti si risentono positivamente ancora oggi.

Mentre i paesi concorrenti faticano a mantenere una pista aperta, oggi la Germania ne ha addirittura quattro, ben distribuite geograficamente, ereditate dai tempi delle due Germanie. Durante gli anni ’70 il governo della Germania Est, in continua concorrenza con quello dell’Ovest, non poteva più sopportarne il dominio nel bob e nello slittino, frutto dell’utilizzo di due piste: una naturale a Winterberg e una super moderna a Königsee con ghiaccio artificiale – quindi utilizzabile tutto l’anno – aperta nel 1969. Per recuperare lo svantaggio, a Est vennero costruite altrettante piste: la prima a Oberhof, di tipo artificiale, dedicata soprattutto allo slittino; la seconda ad Altenberg per il bob: si dice che il suo completamento, avvenuto negli anni ’80, venne chiesto da Erich Mielke, importante politico della Germania Est e capo della Stati.

L’eredità però non è stata utilizzata in maniera passiva: Oberhof per esempio è stato trasformato in un centro nazionale per gli sport invernali grazie al Lotto Thuringia Skisport-Halle, una struttura coperta che permette di praticare sci di fondo e biathlon (c’è anche un poligono) durante tutto l’anno. Non bastano però le strutture: la federazione tedesca eccelle anche perché è in grado di avviare al bob e allo slittino molti bambini e bambine.

L’ingegneria, unita alla ricerca, è l’ultimo elemento del successo, anche questo influenzato della Guerra fredda. Per perfezionare le slitte e i bob degli atleti, la Federazione collabora con il Fes, l’Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo di Attrezzi Sportivi, che venne creato nel 1963 dalla Germania Est per ottimizzare le prestazioni dei suoi atleti. Ai Giochi di Sapporo 1972, le innovazioni del Fes furono vincenti: nella gara di slittino gli atleti della Germania Est occuparono i primi quattro posti del podio, lasciando ai rivali dell’Ovest solo il quinto e il sesto posto. Una collaborazione più recente è invece quella con Bmw, che ha progettato un simulatore di guida specifico per il bob.

Per gli altri paesi è impossibile raggiungere la Germania, troppa tradizione e troppe risorse. La federazione internazionale di slittino sta pensando di introdurre l’utilizzo della slitta di serie, uguale per tutti, sulla quale solo le lame possono essere modificate. Sicuri che potrebbe essere sufficiente?