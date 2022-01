Così la Ferrari prova a correre incontro al futuro

La Ferrari corre veloce verso una trasformazione necessaria perché la storia possa continuare. Benedetto Vigna, il ceo entrato in carica a settembre, il fisico chiamato a sorpresa da John Elkann per guidare il Cavallino, ci ha messo pochissimo a rivoluzionare l’organizzazione interna per renderla più agile, veloce, digitale. “Vogliamo spingere più avanti i confini in tutte le aree, utilizzando la tecnologia in una modalità unica e propria di Ferrari”, ha spiegato nel comunicato che annuncia le novità dopo il licenziamento di tre top manager a fine anno. Dopo la gestione morbida di Louis Camilleri, il ceo che aveva preso il posto di Sergio Marchionne senza cambiare una virgola di quello che aveva programmato l’ex numero uno, ecco il decisionismo di Vigna che in pochissimo tempo ha ribaltato tutto in attesa di presentare il 16 giugno il piano industriale che racconterà il futuro dell’azienda in marcia verso l’elettrificazione come tutto il settore dell’automotive. “La nuova organizzazione migliorerà la nostra agilità, essenziale per cogliere le opportunità di fronte a noi in questo scenario in rapida evoluzione”, ha aggiunto spiegando che ora ci saranno molto più rapporti, che i tempi per prendere decisioni importanti verranno ridotti che in azienda si dovrà scattare veloci come fanno le vetture del Cavallino in strada (e si spera da quest’anno anche sui circuiti di Formula 1). La Ferrari dovrà continuare a produrre auto da sogno, vetture che tecnologicamente rappresenteranno il meglio a disposizione, ma nello stesso tempo dovrò lanciarsi in nuove sfide per valorizzare il brand, proseguire con la diversificazione e inseguire la carbon neutrality entro il 2030.

