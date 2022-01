Il sogno del Gambia, l'underdog della Coppa d'Africa. Il ct: "Non abbiamo paura di nessuno"

Da quelle parti lo hanno acclamato, benedetto, santificato. E adesso sperano possa fare altri miracoli. Tom Saintfiet, "the saint", il santo, ha però i piedi cementati al suolo: “Dobbiamo essere realisti”. Certe volte, però, la dolce brezza dei sogni culla anche lui. Ed è così per tutti, in Gambia. Nell’attesa di prendere parte per la prima volta alla Coppa d’Africa al via il 9 gennaio. “E’ molto speciale il fatto di esserci qualificati per la prima volta nella storia del Paese” racconta al Foglio il ct belga. Cresciuto a Mol, nelle Fiandre, 48 anni, una vita in panchina. A un certo punto Saintfiet ha trovato la sua Africa. Nel 2008 la Namibia, poi (tra le tante, tantissime altre squadre) Etiopia, Malawi, Togo, Trinidad. Fino al Gambia. “Quando ho cominciato a ricoprire questo ruolo di ct, nel 2018, il Gambia per un lungo periodo non ha ottenuto vittorie. C’era da nascondersi, la squadra era poco abituata ad affrontare sfide competitive. L’emozione che ha accolto la nostra qualificazione dimostra quanto fosse importante per tutto il Paese”.

