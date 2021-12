“Scusa, qui è Ameri...”. Sessant'anni fa la prima rivoluzione a “Tutto il calcio...”

Chiese scusa e niente fu più come prima. La radio gracchiò, in lontananza si sentiva l’eco di un gol. Ci fu un attimo eterno, custodiva una sfumata felicità in arrivo. Erano quelli tempi educati, per casa si girava con le pattine, quando in una stanza entrava una signora ci si alzava e se si interrompeva qualcuno ci si scusava in anticipo. Si qualificò: Ameri. “Scusa, è Ameri”. Con la voce che per l’emozione ballava il tip-tap sulle corde vocali annunciò che a Milano la Roma era passata in vantaggio, il minuto era il trentacinquesimo del secondo tempo, aveva segnato Pedro Manfredini. Succedeva esattamente sessanta anni fa, nell’ultimo giorno di un anno – il 1961 – che sarebbe stato ricordato per altri svariati motivi. Il giovane favoloso Bob Dylan debuttava al Gerde’s Folk City del Greenwich Village, Ernest Hemingway caricava un fucile, si sparava in testa e la finiva lì, il cosmonauta sovietico Jurij Alekseevič Gagarin – primo uomo nella storia – andava in orbita a bordo della Vostok-1 e da lassù esclamava che “la Terra è blu, che meraviglia”, Dino Risi e Rodolfo Sonego scrivevano il più bel film di quel decennio, “Una vita difficile”, mentre a Berlino tiravano su il Muro, dividendo la città in due. Era il 31 dicembre, seconda giornata di ritorno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE