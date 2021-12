Tre regole per sgarrare con il cibo durante le feste (e non pentirsene)

Come godere delle abbuffate natalizie senza dimenticare la propria forma fisica

Natale, Capodanno ed Epifania significa feste, cibo e alcolici. Questo può essere un problema per la propria forma fisica? Assolutamente sì. Lo deve essere per forza? Assolutamente no. La domanda è: c’è un modo “sensato” di sgarrare e di concedersi festeggiamenti e mangiate con gli amici? Lo troviamo se riusciamo a seguire 3 macro regole.