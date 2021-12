Quanto hanno guadagnato le squadre italiane dalla Champions League

La fase a gironi di Champions League è giunta a conclusione, con verdetti che fanno sorridere l’Italia a metà: Juventus e Inter si sono qualificate agli ottavi di finale, Milan eliminato e Atalanta che giocherà in Europa League. Risultati che – seppur non ancora definitivi – consentono di tirare le prime somme per quanto riguarda i premi che la Uefa distribuirà a fine stagione. Si tratta di stime provvisorie, considerando che per una parte del market pool bisognerà attendere la conclusione del percorso di Inter e Juve. Per questo motivo per ogni club è stata calcolata la quota minima di ricavi.

