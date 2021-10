“I miei cento giorni nel deserto”. Tramezzani racconta la sua avventura in Arabia e la fuga a Sion

E alla fine sono rimasti nove sassi del deserto a ricordargli i cento giorni più incredibili della sua vita. “Li ha scelti mia figlia Emily prima di partire, li ha raccolti nel deserto, li ha colorati e mi ha detto: ‘Papà, questi li portiamo con noi’. Ora ce li ho qua davanti a me e quando li guardo ricordo un’esperienza bellissima”. Quando si è trattato di fare la valigia, in fretta e in furia, ché tempo da perdere non ce n'era; Paolo Tramezzani – l'allenatore globe-trotter di anni cinquantuno – quei nove sassi li ha portati con sé, da Riyad a Sion, dall'Arabia Saudita alla Svizzera, da un mondo all'altro. Ora stanno lì, in fila, sopra la scrivania del suo ufficio nella sede del Football Club Sion, siamo nel Cantone Vallese e visto da qui il deserto arabo è una macchia beige su una cartina geografica. Un attimo fa, Tramezzani stava allenando in mezzo al deserto. Ci era arrivato all'inizio di luglio. Cento giorni fa.

