I gladiatori erano atleti veri

Lo sport antico non gode di grande considerazione. Apparentemente materia da eruditi e classicisti trasmessa in riviste accademiche o in pubblicazioni specialistiche assai costose, le due discipline a cui dobbiamo la sua conoscenza, filologia e archeologia, non rientrano nelle preoccupazioni primarie o secondarie di atleti, tifosi, appassionati e commentatori. Lo sport vive nel godimento dei suoi spettacoli presenti e nell’eccitazione per quelli futuri, il passato è al massimo memoria personale e inclinazione alla nostalgia, non interrogazione storica della provenienza dell’agonismo. Il Foglio Sportivo è però luogo di pensieri non conformi, e per questo motivo due anni fa assieme a Mauro Berruto inserimmo proprio un archeologo, Paolo Giulierini, dal 2015 direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nella classifica degli sport thinkers 2019. La motivazione della nomina era dovuta all’importante mostra dedicata all’agonismo antico promossa dal Mann in occasione delle Universiadi di Napoli.. A distanza di due anni, il legame tra sport e archeologia viene ora ripensato da un’altra preziosa mostra sempre organizzata dal museo partenopeo, che rispetto alla precedente ha il carattere della sorpresa. Stiamo parlando della grande esposizione Gladiatori, visitabile fino al 6 gennaio 2022.

