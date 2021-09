Chi è il miglior calciatore di sempre? Ce lo dice l'algoritmo

Un matematico col gusto per le cose pop ha creato un algoritmo per fare una lista dei dieci calciatori più grandi di tutti i tempi in modo assolutamente oggettivo. Almeno, così lui assicura

Né Pelè, né Maradona! Il calciatore più grande di tutti i tempi è stato Cristiano Ronaldo, seguito da Lionel Messi. Il campione brasiliano è solo terzo, e l’argentino da poco scomparso nono. Per dare un taglio ad annose discussioni tra appassionati, un matematico col gusto per le cose pop ha creato un algoritmo che ha permesso di fare una lista dei dieci calciatori più grandi di tutti i tempi in modo assolutamente oggettivo. Almeno, così lui assicura.

I dieci migliori calciatori al mondo

Lo scienziato è Tom Crawford: non-stipendiary lecturer in matematica al St John's College di Oxford dopo aver ottenuto un PhD in fluidodinamica a Cambridge. Nella top ten dopo Cristiano Ronaldo, Messi e Pelè, rispettivamente con 100, 94 e 85 punti, viene con 57 punti l’ungherese Ferenc Puskás: giocatore simbolo della grande Ungheria e della Honvéd dei primi anni ’50, poi dopo la repressione della Rivoluzione del 1956 esule in Spagna e colonna del grande Real Madrid che vinse le prime cinque Coppe dei Campioni di fila.

In quel Real Madrid dove Puskás era numero 10 il 9 era Alfredo Di Stefano: nato in Argentina da genitori originari di Capri. Ed è lui con 37 punti il settimo di una classifica dove non c’è nessun italiano di cittadinanza, ma ci sono due campioni che erano italiani di origine. Accanto a Di Stefano il francese Michel Platini, numero otto con 33 punti subito prima di Maradona, 31 punti. Tra Puskás e Di Stefano ci sono l’altro Ronaldo, quello brasiliano con 52 punti; e l’olandese Marco Van Basten, con 44 punti. Dopo Maradona al numero 10 c’è con 30 punti l’altro olandese Johan Cruyff, “il profeta del goal”.

Abbiamo dunque in tutto un portoghese, tre argentini, due brasiliani, un ungherese, due olandesi e un francese. Mancano giocatori di paesi che pure hanno vinto mondiali come Italia, Germania, Spagna, Uruguay e Inghilterra, anche se i campionati italiano, spagnolo e inglese sono rappresentati. Ma evidentemente i talenti singoli non bastano, in uno sport di squadra per eccellenza come il calcio.

Come funziona l'algoritmo che calcola i migliori calciatori del mondo

Crawford ha chiamato il suo esperimento Goat: non nel senso di “capra”, ma acronimo di “greatest of all times”, il più grande di tutti i tempi. Per costruire il suo modello innanzitutto ha considerato i goal segnati. Che può forse essere discutibile, perché così si limita la corsa ai soli attaccanti. Però è vero che in genere sono i goleador a raffica quelli che più entrano nella leggenda. Ha comunque poi aggiunto i titoli vinti con i club. E qui bisogna ad esempio ricordare che Silvio Piola con i suoi 290 goal ha il record di realizzatore nel campionato italiano ma non vinse mai uno scudetto, anche se fu campione del mondo nel 1938. Terzo elemento, i goal a livello internazionale. Quarto, i titoli internazionali. E qua a essere penalizzato è stato probabilmente Di Stefano, che con i suoi 516 goal fu capocannoniere nei tre campionati argentino, colombiano e spagnolo, ma non riuscì mai ad andare a una fase finale del Mondiale né con la maglia argentina e né con quella spagnola. In compenso ebbe Due Palloni d’Oro nel 1957 e 1959 anche un Super Pallone d'oro alla carriera nel 1989. E i Palloni d’Oro sono stati il quinto elemento.

Numero sei, i premi individuali e traguardi individuali. Infine, numero sette, i fattori “z” relativi ad altri risultati. Dunque, Messi era in testa per goal su Rinaldo: 683 in 811 partite contro 674 in 897. E Messi è in testa anche per titoli ottenuti nei club, con 35 contro 32. Ma Cristiano Ronaldo ha una Champions League in più: cinque contro quattro, Ma Messi ha vinto tutti i suoi titoli nazionali in Spagna, anche se poi ne ha tre a livello di nazionale con l’Argentina. Cristiano Ronaldo ha invece titoli in quattro Paesi diversi: Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia. Inoltre in Nazionale Cristiano Ronaldo ha 11 goal, e Messi solo 79. Sono invece pari per competizioni nazionali continentali: una Copa América e un campionato europeo.